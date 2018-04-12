"Ювентус" отказался от подписания хавбека "Манчестер Юнайтед"

Туринский "Ювентус" отказался от подписания полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, информирует Calciomercato.com.

По сведениям источника, 30-летний хавбек, срок действия контракта которого с "красными дьяволами" истекает ближайшим летом, предложил свои услуги "старой синьоре", однако та отклонила запрос бельгийца.

В нынешнем сезоне Феллаини забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Чилаверт прокомментировал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru