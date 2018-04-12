"Ювентус" отказался от подписания хавбека "Манчестер Юнайтед"

Теги ювентусманчестер юнайтедмаруан феллаини

"Ювентус" отказался от подписания хавбека "Манчестер Юнайтед"Туринский "Ювентус" отказался от подписания полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини, информирует Calciomercato.com.

По сведениям источника, 30-летний хавбек, срок действия контракта которого с "красными дьяволами" истекает ближайшим летом, предложил свои услуги "старой синьоре", однако та отклонила запрос бельгийца.

В нынешнем сезоне Феллаини забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 19 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Чилаверт прокомментировал вылет "Ювентуса" из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Жеребьевки полуфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы пройдут 13 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 32 54
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 32 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
Полная таблица

топ-5 тегов