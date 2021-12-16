"Ювентус" отказался от подписания Обамеянга и Марсьяля
Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга
Туринский "Ювентус" получил предложение усилиться форвардом "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом или нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем.
По информации журналиста Николо Скиры, посредники сообщили "старой синьоре" о доступности обоих футболистов для перехода.
Впрочем, итальянский клуб решил не подписывать габонца и француза из-за их высоких зарплат.
Возможно, переговоры по Обамеянгу или Марсьялю возобновятся, если они снизят свои финансовые требования.
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|Манчестер Юнайтед
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