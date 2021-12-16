"Ювентус" отказался от подписания Обамеянга и Марсьяля

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"Ювентус" отказался от подписания Обамеянга и Марсьяля

Фото инстаграм Пьера-Эмерика Обамеянга

Туринский "Ювентус" получил предложение усилиться форвардом "Арсенала" Пьером-Эмериком Обамеянгом или нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем.

По информации журналиста Николо Скиры, посредники сообщили "старой синьоре" о доступности обоих футболистов для перехода.

Впрочем, итальянский клуб решил не подписывать габонца и француза из-за их высоких зарплат.

Возможно, переговоры по Обамеянгу или Марсьялю возобновятся, если они снизят свои финансовые требования.

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