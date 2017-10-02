"Ювентус" отказался от покупки Гомеша из-за трансферной стоимости и финансовых требований игрока

Туринский "Ювентус" отказался от покупки полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша из-за его трансферной стоимости и финансовых требований.

Как сообщает Calciomercato, каталонский клуб требовал за португальца 50 миллионов евро. Кроме того, 24-летний футболист не был готов идти на снижение зарплаты.

Также "Ювентус" рассматривал вариант с арендой Гомеша, но такой сценарий не устроил "Барселону".

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