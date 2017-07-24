"Ювентус" отказался от приобретения хавбека "Челси"
Туринский "Ювентус" отказался от приобретения полузащитника лондонского "Челси" Неманьи Матича, информирует The Sun.
По сведениям издания, "старая сеньора" посчитала трансферную стоимость 28-летнего хавбека в 45 миллионов евро, вывешенную "аристократами", слегка завышенной. Поэтому чемпион Италии свернул свои попытки заполучить серба, главным претендентом на которого теперь называется "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Кьеллини не считает уход Бонуччи большой потерей для "Ювентуса". | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Челси" намерен купить ещё четырёх игроков
-
Тарасов рассказал о чемпионских амбициях "Локомотива"
-
Дортмундская "Боруссия" не собирается продавать Папастатопулоса
-
"Ливерпуль" сделал очередное предложение по Наби Кейта
-
ПСЖ готов включить в сделку по Санчесу одного из своих игроков
-
Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов
-
Раньери хочет купить вратаря "Фиорентины"
-
Киевское "Динамо" интересуется Голофкой
-
В "Челси" определились с новым капитаном команды
-
Вернидуб может покинуть "Зарю"
-
"Штутгарт" продлил контракт с главным тренером
-
"Манчестер Юнайтед" теряет Эрреру
-
"Ювентус" вернулся к кандидатуре Матича
-
Карпин ушёл с телеканала "Матч ТВ"
-
Сингапур в ожидании искрометного футбола: "Челси" сразится с "Баварией"
-
Чичарито прокомментировал свой переход в "Вест Хэм"
-
Семь игроков "Краснодара" могут пропустить матч со "Спартаком"
-
Лукас Перес хочет покинуть "Арсенал"
-
Сёмин оценил перспективы "Зенита" и "Рубина" в стартовавшем сезоне
-
"Суонси" снова отказался продать "Эвертону" Сигурдссона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24