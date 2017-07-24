"Ювентус" отказался от приобретения хавбека "Челси"

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"Ювентус" отказался от приобретения хавбека "Челси"Туринский "Ювентус" отказался от приобретения полузащитника лондонского "Челси" Неманьи Матича, информирует The Sun.

По сведениям издания, "старая сеньора" посчитала трансферную стоимость 28-летнего хавбека в 45 миллионов евро, вывешенную "аристократами", слегка завышенной. Поэтому чемпион Италии свернул свои попытки заполучить серба, главным претендентом на которого теперь называется "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Кьеллини не считает уход Бонуччи большой потерей для "Ювентуса". | soccernews.ru

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