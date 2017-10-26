"Ювентус" отказался от приобретения ключевого игрока "Атлетико"

Теги ян облакатлетико мадридювентусджанлуиджи буффон

"Ювентус" отказался от приобретения ключевого игрока "Атлетико"Туринский "Ювентус" отказался от приобретения основного голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, руководство "старой сеньоры" посчитало завышенной трансферную стоимость 24-летнего вратаря "матрасников", которая составляет 100 миллионов евро. Ввиду этого чемпион Италии больше не будет рассматривать кандидатуру словенца в качестве замены своей легенде Джанлуиджи Буффону.

Напомним, "Ювентус" установил рекорд Серии А. | soccernews.ru

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