"Ювентус" отказался от приобретения ключевого игрока "Атлетико"

Туринский "Ювентус" отказался от приобретения основного голкипера мадридского "Атлетико" Яна Облака, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, руководство "старой сеньоры" посчитало завышенной трансферную стоимость 24-летнего вратаря "матрасников", которая составляет 100 миллионов евро. Ввиду этого чемпион Италии больше не будет рассматривать кандидатуру словенца в качестве замены своей легенде Джанлуиджи Буффону.

Напомним, "Ювентус" установил рекорд Серии А. | soccernews.ru