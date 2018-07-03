Туринский "Ювентус" отказался от приобретения своей главной летней трансферной цели в лице полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, "старая синьора" решила свернуть переговоры по 23-летнему хавбеку из-за нежелания "орлов" снижать его трансферную стоимость, которая была установлена на уровне 150-ти миллионов евро.

Напомним, 17 лет назад Буффон перешел в "Ювентус". | soccernews.ru