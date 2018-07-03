"Ювентус" отказался от приобретения своей главной летней трансферной цели

Теги ювентуслациосергей милинкович-савич

"Ювентус" отказался от приобретения своей главной летней трансферной целиТуринский "Ювентус" отказался от приобретения своей главной летней трансферной цели в лице полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Так, по сведениям Corriere dello Sport, "старая синьора" решила свернуть переговоры по 23-летнему хавбеку из-за нежелания "орлов" снижать его трансферную стоимость, которая была установлена на уровне 150-ти миллионов евро.

Напомним,  17 лет назад Буффон перешел в "Ювентус". | soccernews.ru

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