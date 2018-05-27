"Ювентус" отказался от трансфера Мораты в пользу другого форварда из АПЛ

Туринский "Ювентус" отказался от приобретения форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты, информирует Football Italia.

Так, по сведениям источника, такое решение было принято руководством "старой синьоры" после встречи с 25-летним нападающим "аристократов" и его агентами из-за высоких финансовых требований игрока. Теперь чемпион Италии переключил свое внимание на вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, который зарабатывает на данный момент 3,5 миллиона евро в год.

Напомним, "Ювентус" присматривается к защитнику "Милана". | soccernews.ru