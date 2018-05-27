"Ювентус" отказался от трансфера Мораты в пользу другого форварда из АПЛ
Туринский "Ювентус" отказался от приобретения форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты, информирует Football Italia.
Так, по сведениям источника, такое решение было принято руководством "старой синьоры" после встречи с 25-летним нападающим "аристократов" и его агентами из-за высоких финансовых требований игрока. Теперь чемпион Италии переключил свое внимание на вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, который зарабатывает на данный момент 3,5 миллиона евро в год.
Напомним, "Ювентус" присматривается к защитнику "Милана". | soccernews.ru
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|Команда
|М
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|Манчестер Сити
|38
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|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
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|31