"Ювентус" отказался от трансфера Мораты в пользу другого форварда из АПЛ

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"Ювентус" отказался от трансфера Мораты в пользу другого форварда из АПЛТуринский "Ювентус" отказался от приобретения форварда лондонского "Челси" Альваро Мораты, информирует Football Italia.

Так, по сведениям источника, такое решение было принято руководством "старой синьоры" после встречи с 25-летним нападающим "аристократов" и его агентами из-за высоких финансовых требований игрока. Теперь чемпион Италии переключил свое внимание на вингера "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля, который зарабатывает на данный момент 3,5 миллиона евро в год.

Напомним, "Ювентус" присматривается к защитнику "Милана". | soccernews.ru

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