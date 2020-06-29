"Ювентус" отказался от трансфера Обамеянга

Туринский "Ювентус" не будет покупать габонского нападающего лондонского "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Bleacher Report.

По сведениям издания, руководство итальянского клуба приняло решение сосредоточиться на трансфере польского форварда "Наполи" Аркадиуша Милика. "Ювентус" уже ведет переговоры о переходе поляка.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" может продать 31-летнего Обамеянга за 50 миллионов евро. Габонец отказался продлевать с "канонирами" контракт, который истекает летом 2021 года. Главным претендентом на игрока является "Интер".

В нынешнем сезоне Обамеянг провел за "Арсенал" 35 матчей во всех турнирах и забил 20 голов.

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