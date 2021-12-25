"Ювентус" отказывается платить требуемую сумму за Влаховича
Фото твиттер "Фиорентины"
"Ювентус" может выйти из борьбы за форварда "Фиорентины" Душана Влаховича.
По сведениям Il Messaggero, туринский клуб не готов заплатить за игрока требуемые 80 миллионов евро. В качестве альтернативы "Ювентус" рассматривает Мауро Икарди и Эдинсона Кавани.
Отмечается, что "Арсенал", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Атлетико" готовы выплатить 80 миллионов.
В текущем сезоне на счету Влаховича 18 голов и два ассиста в 22 играх.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
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|62
|3
|Интер Милан
|26
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|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17