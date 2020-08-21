"Ювентус" отказывается продавать Дибалу

Туринский "Ювентус" хочет сохранить в составе нападающего Пауло Дибалу, сообщает Tuttosport.

В связи с этим "старая синьора" намерена отклонять все поступившие предложения о трансфере аргентинца.

При этом у клуба возникли проблемы с продлением контракта с 26-летним футболистом. Форвард просит увеличить его зарплату, но на эти нужды пока нет денег.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано ещё на два сезона. За ситуацией с будущим Дибалы внимательно следят "Барселона", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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