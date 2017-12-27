"Ювентус" отклонил 40-миллионное предложение "Арсенала" по своему защитнику

Туринский "Ювентус" отказался расставаться со своим защитником Мехди Бенатиа, информирует The Sun.

По сведениям издания, подписать 30-летнего бека "старой сеньоры" был готов лондонский "Арсенал". За марокканца "канониры" были готовы заплатить 40 миллионов евро уже в зимнее трансферное окно, однако чемпион Италии отказался расставаться со своим игроком, отклонив предложение английского клуба.

Напомним, "Арсенал" определился с размером своего предложения по Бензема. | soccernews.ru