"Ювентус" отклонил 50-миллионное предложение по Пьяничу

Теги манчестер ситиювентусмиралем пьянич

"Ювентус" отклонил 50-миллионное предложение по ПьяничуТуринский "Ювентус" отклонил 50-миллионное предложение по своему ведущему полузащитнику Миралему Пьяничу, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, попытку подписать 28-летнего хавбека "старой синьоры" предпринял "Манчестер Сити". Однако ставка "горожан" не устроила чемпионов Италии, которые посчитали такое предложение несоответствующим игровым качествам боснийца.

Напомним, Погба хочет вернуться в "Ювентус". | soccernews.ru

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