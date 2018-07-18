"Ювентус" отклонил 50-миллионное предложение по Пьяничу

Туринский "Ювентус" отклонил 50-миллионное предложение по своему ведущему полузащитнику Миралему Пьяничу, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, попытку подписать 28-летнего хавбека "старой синьоры" предпринял "Манчестер Сити". Однако ставка "горожан" не устроила чемпионов Италии, которые посчитали такое предложение несоответствующим игровым качествам боснийца.

Напомним, Погба хочет вернуться в "Ювентус". | soccernews.ru