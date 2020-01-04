"Ювентус" отклонил два предложения по Демиралу

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"Ювентус" отклонил два предложения по Демиралу

"Ювентус" не намерен расставаться с защитником Мерихом Демиралом.

Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" отклонила 30-миллионное предложение от "Лестера" и 40-милионное от дортмундской "Боруссии".

Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы "Байер", "Манчестер Сити" и "Шальке", однако туринцы намерены отклонять все предложения.

В нынешнем сезоне на счету Демирала одна результативная передача в пяти матчах.

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