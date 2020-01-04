"Ювентус" отклонил два предложения по Демиралу
"Ювентус" не намерен расставаться с защитником Мерихом Демиралом.
Как сообщает Tuttosport, "старая синьора" отклонила 30-миллионное предложение от "Лестера" и 40-милионное от дортмундской "Боруссии".
Отмечается, что в услугах игрока также заинтересованы "Байер", "Манчестер Сити" и "Шальке", однако туринцы намерены отклонять все предложения.
В нынешнем сезоне на счету Демирала одна результативная передача в пяти матчах.
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|М
|О
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|Интер Милан
|17
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|2
|Ювентус
|17
|42
|3
|Лацио
|16
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|Рома
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|Аталанта
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|Кальяри
|17
|29
|7
|Парма
|17
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|8
|Наполи
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|24
|9
|Болонья
|17
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|10
|Торино
|17
|21
|11
|Милан
|17
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|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Сассуоло
|17
|19
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|Удинезе
|17
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|15
|Фиорентина
|17
|17
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|Лечче
|17
|15
|17
|Сампдория
|17
|15
|18
|Брешия
|17
|14
|19
|СПАЛ
|17
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