"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Кьезы

Фото: инстаграм Кьезы

"Ливерпуль" пытался приобрести нападающего "Ювентуса" Федерико Кьезу.

По сведениям La Repubblica, мерсисайдцы предложили за 23-летнего игрока 100 миллионов евро, однако "Ювентус" наотрез отказался вести переговоры.

Отмечается, что Массимилиано Аллегри считает, что Кьеза станет ключевым футболистом команды в новом сезоне.

В прошлом сезоне на счету Кьезы 14 голов и 10 ассистов в 43 играх.

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