"Ювентус" отклонил крупное предложение "Ливерпуля" по трансферу Кьезы
Фото: инстаграм Кьезы
"Ливерпуль" пытался приобрести нападающего "Ювентуса" Федерико Кьезу.
По сведениям La Repubblica, мерсисайдцы предложили за 23-летнего игрока 100 миллионов евро, однако "Ювентус" наотрез отказался вести переговоры.
Отмечается, что Массимилиано Аллегри считает, что Кьеза станет ключевым футболистом команды в новом сезоне.
В прошлом сезоне на счету Кьезы 14 голов и 10 ассистов в 43 играх.
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