"Ювентус" отклонил первое предложение "Тоттенхэма" по Дибале

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"Ювентус" отклонил первое предложение "Тоттенхэма" по Дибале

"Тоттенхэм" предпринял первую попытку купить нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает La Stampa.

По информации источника, "шпоры" предложили за звёздного аргентинца 50 миллионов евро и, ожидаемо, получили отказ.

Напомним, что "старая синьора" требует за 25-летнего футболиста не менее 90 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Форвардом также интересуются ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

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