"Ювентус" отклонил первое предложение "Тоттенхэма" по Дибале
"Тоттенхэм" предпринял первую попытку купить нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, сообщает La Stampa.
По информации источника, "шпоры" предложили за звёздного аргентинца 50 миллионов евро и, ожидаемо, получили отказ.
Напомним, что "старая синьора" требует за 25-летнего футболиста не менее 90 миллионов евро.
В прошлом сезоне Дибала сыграл за "Ювентус" 42 матча, забил 10 голов и сделал 5 ассистов. Форвардом также интересуются ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
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|2
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|38
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|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
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|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
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|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
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|16