"Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Пьяничу

Теги манчестер ситиювентусмиралем пьянич

"Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" по ПьяничуТуринский "Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" по своему полузащитнику Миралему Пьяничу, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, за 28-летнего хавбека "старой синьоры" "горожане" были готовы выложить 57 миллионов евро. Однако данное предложение было отклонено чемпионом Италии, который желает выручить с продажи боснийца не менее 80-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус". 

Напомним, предложение по Пьяничу подготовила и "Барселона". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Преследуя свои цели: Англия и Коста-Рика сыграют поединок в Лидсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов