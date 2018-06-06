"Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Пьяничу

Туринский "Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Сити" по своему полузащитнику Миралему Пьяничу, информирует Tuttosport.

Так, по сведениям издания, за 28-летнего хавбека "старой синьоры" "горожане" были готовы выложить 57 миллионов евро. Однако данное предложение было отклонено чемпионом Италии, который желает выручить с продажи боснийца не менее 80-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, предложение по Пьяничу подготовила и "Барселона". | soccernews.ru