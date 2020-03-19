"Ювентус" отклонил предложение ПСЖ по Дибале

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"Ювентус" отклонил предложение ПСЖ по Дибале

"Ювентус" не хочет отпускать нападающего Пауло Дибалу в ПСЖ. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, туринский клуб отклонил предложение парижан. Спортивный директор французского клуба Леонардо предлагал за 26-летнего форварда 70 миллионов евро. "Ювентус" не готов отдавать игрока за эту сумму. Трансферная стоимость аргентинца - 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 34 матчах, забив 13 голов и сделав 12 результативных передач.

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