"Ювентус" отклонил предложение ПСЖ по Кальдаре

ПСЖ сделал предложение по защитнику "Ювентуса" Маттиа Кальдаре.

Как сообщает Football Italia, туринцы отклонили 40-миллионное предложение ПСЖ, так как в клубе считают, что игрок в будущем станет одним из лидеров команды.

Отметим, что в настоящее время Кальдара находится в аренде в "Аталанте".

Читайте также: ПСЖ контактирует со звездой Серии А. | http://soccernews.ru