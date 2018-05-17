"Ювентус" отклонил предложение ПСЖ по Кальдаре

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"Ювентус" отклонил предложение ПСЖ по Кальдаре

ПСЖ сделал предложение по защитнику "Ювентуса" Маттиа Кальдаре.

Как сообщает Football Italia, туринцы отклонили 40-миллионное предложение ПСЖ, так как в клубе считают, что игрок в будущем станет одним из лидеров команды.

Отметим, что в настоящее время Кальдара находится в аренде в "Аталанте".

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