"Ювентус" отклонил рекордное для клуба предложение "Барселоны" по Дибале

Туринский "Ювентус" отклонил рекордное для клуба предложение каталонской "Барселоны" по своему ведущему форварду Пауло Дибале.

Как информирует Corriere Dello Sport, "сине-гранатовые" готовы были заплатить за 23-летнего нападающего "старой сеньоры" 160 миллионов евро, однако чемпион Италии отказался расставаться с аргентинцем.

Напомним, "Барселона" подпишет Махреза. | soccernews.ru