"Ювентус" отклонил рекордное для клуба предложение "Барселоны" по Дибале

Теги ювентусбарселонапауло дибала

"Ювентус" отклонил рекордное для клуба предложение "Барселоны" по ДибалеТуринский "Ювентус" отклонил рекордное для клуба предложение каталонской "Барселоны" по своему ведущему форварду Пауло Дибале.

Как информирует Corriere Dello Sport, "сине-гранатовые" готовы были заплатить за 23-летнего нападающего "старой сеньоры" 160 миллионов евро, однако чемпион Италии отказался расставаться с аргентинцем.

Напомним, "Барселона" подпишет Махреза. | soccernews.ru

комментарии
Сергей

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Пьянь

Да нет у него суммы отступных, давно уже опровергли эту инфу.

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