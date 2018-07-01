"Ювентус" отклонил встречное предложение "Лацио" по Милинковичу-Савичу

Теги ювентуслациосергей милинкович-савичродриго бентанкур

"Ювентус" отклонил встречное предложение "Лацио" по Милинковичу-СавичуТуринский "Ювентус" отклонил встречное предложение римского "Лацио" по его полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу.

Так, по сведениям Tuttosport, "орлы" уведомили "старую синьору", что будут готовы отпустить серба на "Альянц Стэдиум", если в обратном направлении они получат 100 миллионов евро и хавбека чемпионов Италии Родриго Бентанкура. Однако такое предложение не устроило "Юве".

Напомним, "Ювентус" готов продать ключевого хавбека "Барселоне". | soccernews.ru

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