"Ювентус" отклонил встречное предложение "Лацио" по Милинковичу-Савичу

Туринский "Ювентус" отклонил встречное предложение римского "Лацио" по его полузащитнику Сергею Милинковичу-Савичу.

Так, по сведениям Tuttosport, "орлы" уведомили "старую синьору", что будут готовы отпустить серба на "Альянц Стэдиум", если в обратном направлении они получат 100 миллионов евро и хавбека чемпионов Италии Родриго Бентанкура. Однако такое предложение не устроило "Юве".

Напомним, "Ювентус" готов продать ключевого хавбека "Барселоне". | soccernews.ru