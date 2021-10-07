"Ювентус" открыт для предложений по Рэмзи

Фото твиттер Аарона Рэмзи

В туринском "Ювентусе" не намерены удерживать в команде полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "старая синьора" готова продать 30-летнего футболиста уже во время зимнего трансферного окна.

Рыночная стоимость валлийского хавбека оценивается в 14 миллионов евро.

В текущем сезоне Рэмзи поучаствовал в 4 матчах "Ювентуса", результативными действиями не отличался.

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