"Ювентус" открыт для предложений по Рэмзи
Фото твиттер Аарона Рэмзи
В туринском "Ювентусе" не намерены удерживать в команде полузащитника Аарона Рэмзи, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "старая синьора" готова продать 30-летнего футболиста уже во время зимнего трансферного окна.
Рыночная стоимость валлийского хавбека оценивается в 14 миллионов евро.
В текущем сезоне Рэмзи поучаствовал в 4 матчах "Ювентуса", результативными действиями не отличался.
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