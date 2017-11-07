"Ювентус" отложил трансфер Джана на лето



"Ювентус" не будет покупать немецкого полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана в зимнее трансферное окно, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб собирается подписать хавбека следующим летом, когда завершится его контракт с мерсисайдцами истечет. Таким образом футболист может достаться "Юве" бесплатно.

Также 23-летнми Джаном интересуется "Манчестер Сити".

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