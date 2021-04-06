"Ювентус" отозвал предложение нового контракта для Дибалы после скандала с вечеринкой
Фото: Твиттер @PauDybala_JR
Переговоры форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы о продлении соглашения с клубом окончательно зашли в тупик после скандала с вечеринкой в доме Уэстона Маккенни, сообщает Calciomercato.
Клуб отозвал предложение о контракте, о котором президент "Ювентуса" Андреа Аньелли говорил еще в декабре. Договор подразумевал зарплату в € 10 млн за сезон плюс бонусы, благодаря которому Дибала вошел бы в число 20 самых высокооплачиваемых игроков Европы.
Напомним, что Дибала, Маккенни и Артур были наказаны клубом за нарушение антикоронавирусного протокола. Футболисты были оштрафованы и временно отстранены от матчей команды.
Причиной этому стала вечеринка, устроенная в доме американского полузащитника. 31 марта полиция откликнулась на жалобы соседей и около часа пыталась попасть внутрь особняка Маккенни. В доме находились 20 человек, среди которых, помимо хозяина, также были Артур и Дибала.
В сезоне 2020/2021 27-летний нападающий сыграл 11 матчей в Серии А, в которых забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Аргентинец из-за травмы не выходил на поле с 10 января.
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|27
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|Парма
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|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
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|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
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|Дженоа
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