"Ювентус" отправил семь безответных мячей в ворота "Сассуоло"
Действующий чемпион Италии "Ювентус" в рамках 23 тура Серии А принимал на своем поле "Сассуоло". Предматчевые расклады были однозначными. Практически никто не сомневался в том, что "Старая синьора" одержит убедительную победу. Об этом говорили ряд факторов: во-первых – туринцы сейчас находятся в прекрасной форме, а вот "нероверди", мягко говоря, не блещет, а во-вторых – статистика очных встреч команд на "Ювентус Стэдиум" говорила об абсолютном преимуществе хозяев поля. В общем, интриги никто не ждал.
Забегая наперед, отметим, что ее не случилось. "Ювентус" еще в первом тайме снял все вопросы о победителе матча, забив четыре безответных мяча. Но, как говорится, обо всем по порядку.
Чтобы подобрать ключи к воротам Консильи, "бьянконери" потребовалось всего 9 минут. Первому взятию ворот предшествовал опаснейший удар Хедиры под перекладину, но голкипер "Сассуоло" не без труда перевел снаряд на угловой. А когда мяч был подан в штрафную, то Сандро со второй попытки все же пробил вратаря команды гостей – 1:0.
Открыв счет, хозяева поля позволили сопернику почувствовать мяч, а сами стали выжидать момента для разящей контратаки. Шанс ее провести представился на 24-й минуте, когда Игуаин и Бернардески организовали выпад на ворота "нероверди", но после удара Гонсало голкипер "Сассуоло" смог перевести мяч на угловой. Второй раз "бьянконери" подали со стандарта и снова забили. Снова последовала подача на ближнюю штангу, на этот раз Сандро продлил полет мяча и Хедира с нескольких метров переправил мяч в сетку – 2:0.
Гости не успели еще переварить произошедшее, как "Ювентус" в третий раз поразил ворота Консильи. На этот раз "Старая синьора" забила с игры. Пьянич забросил мяч за спины защитникам "Сассуоло" на Хедиру, тот вышел один на один с голкипером "нероверди" и без проблем переиграл Андреа – 3:0.
Только после этого гости организовали свой единственный опасный выпад на ворота Буффона. Лирола оказался с мячом на правом краю штрафной туринцев, после чего постарался пробить в ближний угол под опорную ногу Джанлуиджи, но лучший голкипер в мире справился с этим ударом.
И практически тут же мяч влетел в ворота "Сассуоло". Атака "Ювентуса" развивалась на левом фланге, последовала подача в штрафную площадь гостей, однако мяч был выбит и к несчастью для "нероверди" оказался под ударом Пьянича. Миралем без обработки пробил, поразив ближний угол – 4:0.
Разумеется, на второй тайм команды выходили соблюсти формальность. Ни о какой интриге речь уже давно не шла. Массимилиано Аллегри даже позволил себе сделать в перерыве две замены, и учитывая, что еще одну наставник туринцев провел еще по ходу первого тайма, право на замены "Ювентус" уже не имел. А они и не нужны были. Игра проходила в спокойном темпе, гости не грубили, да и в принципе присутствовали на поле статистами.
В общем и целом, после перерыва "Старая Синьора" играла уже как хотела. А хотели туринцы забить еще, чтобы замахнуться на рекорд чемпионата. У них это получилось. На ведущую же роль в атаке "бьянконери" вышел Гонсало Игуаин. Аргентинец воспользовался тремя своими шансами. Благо, защитники "Сассуоло" позволяли практически все.
Первый гол Игуаин забил ударом из-за штрафной, поразив дальний угол. Во втором случае Гонсало убежал один на один с голкипером "нероверди" после паса от Пьянича. Разумеется, выпад аргентинец реализовал. А точка в матче была поставлена на 83-й минуте. Получил Игуаин мяч в штрафной гостей на правом краю, на него выдвинулся Андреа Консильи, которого Гонсало просто перебросил обычным "черпачком" – 3:0.
Легкая победа "Ювентуса", который на данный момент выходит на первое место в турнирной таблице.
"Ювентус" – "Сассуоло" – 7:0
Голы: Сандро, 9 – 1:0. Хедира, 24 – 2:0. Хедира, 27 – 3:0. Пьянич, 38 – 4:0. Игуаин, 63 – 5:0. Игуаин, 74 – 6:0. Игуаин, 83 – 7:0.
"Ювентус": Буффон, Де Шильо, Сандро, Кьеллини, Ругани (Бенатиа, 46), Пьянич, Матюиди (Маркизио, 26), Хедира (Стураро, 46), Бернардески, Манджукич, Игуаин.
"Сассуоло": Консильи, Лирола, Лемос, Ачерби, Пелузо, Маньянелли, Дункан, Миссироли, Берарди (Матри, 59), Политано (Бьондини, 64), Бабакар (Рагуза, 81).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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