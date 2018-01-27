"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Кьево" – "Ювентус"

Стадион: "Антонио Бентегонди"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Фабио Мареска

В Серии А продолжается заочная борьба за чемпионский титул между "Ювентусом" и "Наполи". Туринский клуб в рамках 22 тура встретится с "Кьево". Команда Массимилано Алегри в текущем сезоне снова идет по чемпионскому графику, потеряв очки только в четырех матчах, однако на данный момент этого оказывается недостаточно для того, чтобы возглавлять турнирную таблицу. Главный соперник "Наполи" в этом сезоне очень хорош, он не дает "Ювентусу" расслабиться, остальные команды на золото уже не претендуют, но в отдельно взятом матче могут навязать борьбу и отобрать очки. Туринцы в последних играх транжирят большое количество моментов, из-за чего забить удается только один гол, но в целом атака "Ювентуса" со своей задачей справляется отлично, "старая синьора" забила 50 голов, больше только у "Лацио" (56). Гости в отчетной игре не смогут рассчитывать на Дибалу, Куадрадо и Маркизио, но в то же время восстановились Буффон, Сандро и Матюиди, хотя не факт, что Аллегри выставит их всех в стартовом составе.

"Кьево" – типичный середняк, который обычно балансирует между 10-13 местом и зоной вылета. Но при этом практически не вылетает. С тех пор, как клуб из Вероны вышел в Серию А в 2001 году, он только раз покидал элитный дивизион, да и то лишь на один сезон. На данный момент "Кьево находится на 13 позиции, команда в небольшом кризисе, не выигрывает уже в четырех матчах подряд, в том числе проиграна игра против явного аутсайдера "Беневенто". Вряд ли "летающие ослы" в своем текущем состоянии смогут оказать достойное сопротивление "Ювентусу".

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга "Ювентус" разгромил "Кьево" со счётом 3:0.

Команды провели между собой 29 игр: 21 раз выигрывал "Ювентус", семь раз была зафиксирована ничья, на счету "Кьево" только одна победа в 2010 году.

"Кьево" не забивает в ворота "Ювентуса" больше одного гола с 2011 года.

Ориентировочные составы:

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Сесар, Томович, Гобби, Хетемай, Радованович, Бастьен, Бирса, Пелисье, Пуччиарелли.

"Ювентус": Щестны, Де Шильо, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Мутюиди, Пьянич, Коста, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч:

В последних играх "Ювентус" действовал не лучшим образом в атаке, но все же набирал три очка. В отчетном поединке туринцы также должны побеждать, вряд ли "Кьево" будет сильно напрягать оборону туринцев, гости наверняка сыграют на ноль.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.40, на ничью – 5.10, на "Кьево" – 9.20.

Вячеслав Горбачев

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