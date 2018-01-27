"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

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"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево""Кьево" – "Ювентус"

Стадион: "Антонио Бентегонди"

Начало матча: 22:45

Арбитр: Фабио Мареска

В Серии А продолжается заочная борьба за чемпионский титул между "Ювентусом" и "Наполи". Туринский клуб в рамках 22 тура встретится с "Кьево". Команда Массимилано Алегри в текущем сезоне снова идет по чемпионскому графику, потеряв очки только в четырех матчах, однако на данный момент этого оказывается недостаточно для того, чтобы возглавлять турнирную таблицу. Главный соперник "Наполи" в этом сезоне очень хорош, он не дает "Ювентусу" расслабиться, остальные команды на золото уже не претендуют, но в отдельно взятом матче могут навязать борьбу и отобрать очки. Туринцы в последних играх транжирят большое количество моментов, из-за чего забить удается только один гол, но в целом атака "Ювентуса" со своей задачей справляется отлично, "старая синьора" забила 50 голов, больше только у "Лацио" (56). Гости в отчетной игре не смогут рассчитывать на Дибалу, Куадрадо и Маркизио, но в то же время восстановились Буффон, Сандро и Матюиди, хотя не факт, что Аллегри выставит их всех в стартовом составе.

"Кьево" – типичный середняк, который обычно балансирует между 10-13 местом и зоной вылета. Но при этом практически не вылетает. С тех пор, как клуб из Вероны вышел в Серию А в 2001 году, он только раз покидал элитный дивизион, да и то лишь на один сезон. На данный момент "Кьево находится на 13 позиции, команда в небольшом кризисе, не выигрывает уже в четырех матчах подряд, в том числе проиграна игра против явного аутсайдера "Беневенто". Вряд ли "летающие ослы" в своем текущем состоянии смогут оказать достойное сопротивление "Ювентусу".

Интересные факты противостояния:

В матче первого круга "Ювентус" разгромил "Кьево" со счётом 3:0.

Команды провели между собой 29 игр: 21 раз выигрывал "Ювентус", семь раз была зафиксирована ничья, на счету "Кьево" только одна победа в 2010 году.

"Кьево" не забивает в ворота "Ювентуса" больше одного гола с 2011 года.

Ориентировочные составы:

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Сесар, Томович, Гобби, Хетемай, Радованович, Бастьен, Бирса, Пелисье, Пуччиарелли.

"Ювентус": Щестны, Де Шильо, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Мутюиди, Пьянич, Коста, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч:

В последних играх "Ювентус" действовал не лучшим образом в атаке, но все же набирал три очка. В отчетном поединке туринцы также должны побеждать, вряд ли "Кьево" будет сильно напрягать оборону туринцев, гости наверняка сыграют на ноль.

Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.40, на ничью – 5.10, на "Кьево" – 9.20.

Вячеслав Горбачев

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Команда М О
1 Ювентус 22 56
2 Наполи 21 54
3 Лацио 21 46
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 21 41
6 Сампдория 21 34
7 Аталанта 22 33
8 Милан 21 31
9 Удинезе 21 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 22 22
14 Сассуоло 22 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
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