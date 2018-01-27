"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"
"Кьево" – "Ювентус"
Стадион: "Антонио Бентегонди"
Начало матча: 22:45
Арбитр: Фабио Мареска
В Серии А продолжается заочная борьба за чемпионский титул между "Ювентусом" и "Наполи". Туринский клуб в рамках 22 тура встретится с "Кьево". Команда Массимилано Алегри в текущем сезоне снова идет по чемпионскому графику, потеряв очки только в четырех матчах, однако на данный момент этого оказывается недостаточно для того, чтобы возглавлять турнирную таблицу. Главный соперник "Наполи" в этом сезоне очень хорош, он не дает "Ювентусу" расслабиться, остальные команды на золото уже не претендуют, но в отдельно взятом матче могут навязать борьбу и отобрать очки. Туринцы в последних играх транжирят большое количество моментов, из-за чего забить удается только один гол, но в целом атака "Ювентуса" со своей задачей справляется отлично, "старая синьора" забила 50 голов, больше только у "Лацио" (56). Гости в отчетной игре не смогут рассчитывать на Дибалу, Куадрадо и Маркизио, но в то же время восстановились Буффон, Сандро и Матюиди, хотя не факт, что Аллегри выставит их всех в стартовом составе.
"Кьево" – типичный середняк, который обычно балансирует между 10-13 местом и зоной вылета. Но при этом практически не вылетает. С тех пор, как клуб из Вероны вышел в Серию А в 2001 году, он только раз покидал элитный дивизион, да и то лишь на один сезон. На данный момент "Кьево находится на 13 позиции, команда в небольшом кризисе, не выигрывает уже в четырех матчах подряд, в том числе проиграна игра против явного аутсайдера "Беневенто". Вряд ли "летающие ослы" в своем текущем состоянии смогут оказать достойное сопротивление "Ювентусу".
Интересные факты противостояния:
В матче первого круга "Ювентус" разгромил "Кьево" со счётом 3:0.
Команды провели между собой 29 игр: 21 раз выигрывал "Ювентус", семь раз была зафиксирована ничья, на счету "Кьево" только одна победа в 2010 году.
"Кьево" не забивает в ворота "Ювентуса" больше одного гола с 2011 года.
Ориентировочные составы:
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Сесар, Томович, Гобби, Хетемай, Радованович, Бастьен, Бирса, Пелисье, Пуччиарелли.
"Ювентус": Щестны, Де Шильо, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Хедира, Мутюиди, Пьянич, Коста, Манджукич, Игуаин.
Прогноз на матч:
В последних играх "Ювентус" действовал не лучшим образом в атаке, но все же набирал три очка. В отчетном поединке туринцы также должны побеждать, вряд ли "Кьево" будет сильно напрягать оборону туринцев, гости наверняка сыграют на ноль.
Букмекеры предлагают на победу "Ювентуса" коэффициент 1.40, на ничью – 5.10, на "Кьево" – 9.20.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: Второй вылет "дроздов" на "Энфилд": "Ливерпуль" принимает "Вест Бромвич" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Лента новостей
-
Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"
-
В поисках шанса: "Барселона" принимает "Алавес" на "Камп Ноу"
-
Теплый валлийский прием: "Кардифф" против "Манчестер Сити"
-
"Витория Сетубал" - "Спортинг" - 1:1, по пенальти 4:5 (обзор)
-
Лиссабонский "Спортинг" впервые в истории выиграл Кубок португальской лиги
-
Президент ПСЖ исключил продажу Неймара следующим летом
-
Беспроигрышная традиция "Сан-Сиро": В центральном матче тура "Милан" принимает "Лацио"
-
Налдо стал рекордсменом Бундеслиги
-
Лемар не сыграет с "Марселем"
-
"Левски" объявил о переходе сына Ривалдо
-
"Ювентус" хочет купить вингера "Атлетико"
-
Роналду установил очередной рекорд
-
"Твенте" – ПСВ - 0:2 (обзор)
-
ПСВ победил "Твенте" и другие результаты 20-го тура чемпионата Голландии
-
"Ливерпуль" – "Вест Бромвич" - 2:3 (обзор)
-
"Вильярреал" – "Реал Сосьедад" - 4:2 (обзор)
-
"Кьево" – "Ювентус" - 0:2 (обзор)
-
"Вест Бромвич" выбивает "Ливерпуль" из Кубка Англии
-
"Вильярреал" в ярком матче переиграл "Реал Сосьедад"
-
Обескровленный "Кьево" не сумел сдержать "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|56
|2
|Наполи
|21
|54
|3
|Лацио
|21
|46
|4
|Интер Милан
|21
|43
|5
|Рома
|21
|41
|6
|Сампдория
|21
|34
|7
|Аталанта
|22
|33
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Удинезе
|21
|29
|10
|Торино
|21
|29
|11
|Фиорентина
|21
|28
|12
|Болонья
|21
|27
|13
|Кьево
|22
|22
|14
|Сассуоло
|22
|22
|15
|Дженоа
|21
|21
|16
|Кальяри
|21
|20
|17
|Кротоне
|21
|18
|18
|СПАЛ
|21
|16
|19
|Хеллас Верона
|21
|13
|20
|Беневенто
|21
|7