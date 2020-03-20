"Ювентус" отпустил Игуаина в Аргентину: названа причина

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин всё-таки улетел в Аргентину на частном самолёте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, туринский клуб дал футболисту специальное разрешение, чтобы тот мог в условиях карантина покинуть страну.

Срочный отъезд 32-летнего нападающего связан с болезнью его матери.

В текущем сезоне Игуаин сыграл за "Ювентус" 34 матча, забил 8 голов и сделал 8 ассистов.

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