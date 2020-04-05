"Ювентус" отпустил Рабио во Францию из-за коронавируса

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"Ювентус" отпустил Рабио во Францию из-за коронавируса

Туринский "Ювентус" отпустил французского полузащитника Адриена Рабио на родину на период карантина, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса COVD-19, сообщает Football Italia.

Таким образом, футболист прилетит во Францию, где в течение двух недель будет находиться в самоизоляции. Ранее руководство туринского клуба разрешило покинуть Италию другим легионерам.

В нынешнем сезоне 25-летний Рабио провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2023 года.

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