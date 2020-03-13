"Ювентус" отреагировал на слухи о выявлении коронавируса у Дибалы
Туринский "Ювентус" опроверг информацию об обнаружении у форварда Пауло Дибалы коронавируса.
Сообщается, что аргентинец находится на карантине, как и другие игроки "старой синьоры", но это не означает, что нападающий болен.
Напомним, что 121 человек, включая футболистов, тренеров, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса" находятся в изоляции после выявления коронавируса у защитника Даниэле Ругани.
26-летний Дибала в текущем сезоне провёл за "зебр" 34 матча, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.
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|Ювентус
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|Интер Милан
|25
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|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
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|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
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|13
|Фиорентина
|26
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|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
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|Дженоа
|26
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|Лечче
|26
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|СПАЛ
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