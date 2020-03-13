"Ювентус" отреагировал на слухи о выявлении коронавируса у Дибалы

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"Ювентус" отреагировал на слухи о выявлении коронавируса у Дибалы

Туринский "Ювентус" опроверг информацию об обнаружении у форварда Пауло Дибалы коронавируса.

Сообщается, что аргентинец находится на карантине, как и другие игроки "старой синьоры", но это не означает, что нападающий болен.

Напомним, что 121 человек, включая футболистов, тренеров, менеджеров, сопровождающих и сотрудников "Ювентуса" находятся в изоляции после выявления коронавируса у защитника Даниэле Ругани.

26-летний Дибала в текущем сезоне провёл за "зебр" 34 матча, забил 13 голов и сделал 12 ассистов.

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