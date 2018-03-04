"Ювентус" отрицает интерес к Балотелли

Теги ювентусмарио балотеллиницца

"Ювентус" отрицает интерес к Балотелли

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отрицает наличие интереса к форварду "Ниццы" Марио Балотелли.

"Приятно смотреть за игрой Балотелли, он прекрасный игрок, но в данный момент "Ювентус" в нем не заинтересован. В ближайшем будущем Марио может принести пользу сборной Италии" - приводит слова Маротты Goal.com.

Читайте также: Райола: "Если бы я представлял "Наполи", то забрал бы Балотелли в свою команду". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 27 69
2 Ювентус 26 68
3 Рома 27 53
4 Лацио 27 52
5 Интер Милан 26 51
6 Сампдория 26 44
7 Милан 26 44
8 Аталанта 25 38
9 Торино 26 36
10 Фиорентина 26 35
11 Удинезе 26 33
12 Болонья 27 33
13 Дженоа 26 30
14 Кальяри 26 25
15 Кьево 26 25
16 Сассуоло 26 23
17 СПАЛ 27 23
18 Кротоне 26 21
19 Хеллас Верона 26 19
20 Беневенто 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов