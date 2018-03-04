"Ювентус" отрицает интерес к Балотелли

Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта отрицает наличие интереса к форварду "Ниццы" Марио Балотелли.

"Приятно смотреть за игрой Балотелли, он прекрасный игрок, но в данный момент "Ювентус" в нем не заинтересован. В ближайшем будущем Марио может принести пользу сборной Италии" - приводит слова Маротты Goal.com.

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