"Ювентус" ответил "Арсеналу" на предложение об аренде Ругани

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"Ювентус" ответил "Арсеналу" на предложение об аренде Ругани

Лондонский "Арсенал" предпринял попытку заполучить центрального защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.

По информации Goal.com, "канониры" сделали туринскому клубу предложение о двухлетней аренде 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

"Старая синьора" ответила английским коллегам отказом, так как игрок входит в планы тренерского штаба на следующий сезон.

Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 87 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

Контракт итальянца с "бьянконери" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.

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