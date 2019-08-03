"Ювентус" ответил "Арсеналу" на предложение об аренде Ругани
Лондонский "Арсенал" предпринял попытку заполучить центрального защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани.
По информации Goal.com, "канониры" сделали туринскому клубу предложение о двухлетней аренде 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
"Старая синьора" ответила английским коллегам отказом, так как игрок входит в планы тренерского штаба на следующий сезон.
Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года, сыграл 87 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.
Контракт итальянца с "бьянконери" рассчитан до 2023 года. Его рыночная стоимость - 22 миллиона евро.
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