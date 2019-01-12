"Ювентус" ответил "Челси" на предложение обменять Игуаина на Морату

"Ювентус" ответил "Челси" на предложение обменять Гонсало Игуаина на Альваро Морату, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "старая синьора" не заинтересована в возвращении воспитанника "Реала", поэтому озвученные условия туринский клуб не устраивают.

Тем не менее, "Ювентус" готов отпустить Игуаина в "Челси" примерно за 55 миллионов евро. Впрочем, для этого "синим" необходимо будет убедить "Милан" дать согласие на сделку.

Напомним, что сейчас аргентинский бомбардир выступает за "россонери" на правах аренды и у клуба есть опция выкупа футболиста за 36 миллионов евро.

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