"Ювентус" ответил на троллинг "Барселоны"

Пресс-служба туринского "Ювентуса" дала ответ на шутку "Барселоны" после очного матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старая синьора" дома уступила "сине-гранатовым" со счётом 0:2.

После игры каталонцы, подразумевая Лионеля Месси, написали: "Мы рады, что вы смогли увидеть GOAT (Greatest of all time - величайший за всё время) на своём поле".

"Вы, вероятно, не там искали. Мы привезём вам настоящего GOAT на "Камп Ноу", - ответили туринцы, имея в виду Криштиану Роналду, который пропустил вчерашний матч из-за коронавируса.

You probably looked it up in the wrong dictionary. We'll bring you the right one at Camp Nou