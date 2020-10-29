"Ювентус" ответил на троллинг "Барселоны"

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"Ювентус" ответил на троллинг "Барселоны"

Пресс-служба туринского "Ювентуса" дала ответ на шутку "Барселоны" после очного матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "старая синьора" дома уступила "сине-гранатовым" со счётом 0:2.

После игры каталонцы, подразумевая Лионеля Месси, написали: "Мы рады, что вы смогли увидеть GOAT (Greatest of all time - величайший за всё время) на своём поле".

"Вы, вероятно, не там искали. Мы привезём вам настоящего GOAT на "Камп Ноу", - ответили туринцы, имея в виду Криштиану Роналду, который пропустил вчерашний матч из-за коронавируса.

Не пропустите: Месси уступает только одному игроку по числу ассистов в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Ювентус не Роналду имел в виду, а Рабьо.

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