"Ювентус" ответил немецким топ-клубам на предложение продать Кьезу
Фото: инстаграм Федерико Кьезы/Автор неизвестен
Дортмунская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" проявляют интерес к полузащитнику туринского "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьезе, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.
По сведениям источника, немецкие клубы хотели купить футболиста в летнее трансферное окно, но получили отказ, так как "Ювентус" в принципе не собирается его продавать.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" отказался продавать Кьезу в "Челси" и "Ливерпуль", которые предлагали за него 100 миллионов евро.
В прошлом сезоне 23-летний Кьеза провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20