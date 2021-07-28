"Ювентус" ответил немецким топ-клубам на предложение продать Кьезу

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"Ювентус" ответил немецким топ-клубам на предложение продать Кьезу

Фото: инстаграм Федерико Кьезы/Автор неизвестен

Дортмунская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" проявляют интерес к полузащитнику туринского "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьезе, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

По сведениям источника, немецкие клубы хотели купить футболиста в летнее трансферное окно, но получили отказ, так как "Ювентус" в принципе не собирается его продавать.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" отказался продавать Кьезу в "Челси" и "Ливерпуль", которые предлагали за него 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Кьеза провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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