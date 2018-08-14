"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича

1 Теги ювентусреал мадридмиралем пьянич

"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича

"Ювентус" отклонил предложение "Реала" о продаже боснийского полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, королевский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро, но в Турине посчитали эту сумму слишком низкой за него. "Юве" оценивает игрока не менее, чем в 80 миллионов евро.

Таким образом, "Реал" может переключиться на вариант с хавбеком ПСЖ Адриеном Рабьо.

Не пропустите: Эдегор покинет "Реал". | http://soccernews.ru

Комментарии
ВИКТОР

ну просто за людей несчитают сущчие копейки за такого игрочилу будущчий зидан хех безнесмени

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 14 августа

Главные новости дня: 14 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов