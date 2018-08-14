"Ювентус" ответил "Реалу" на предложение о продаже Пьянича

"Ювентус" отклонил предложение "Реала" о продаже боснийского полузащитника Миралема Пьянича, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, королевский клуб предложил за футболиста 60 миллионов евро, но в Турине посчитали эту сумму слишком низкой за него. "Юве" оценивает игрока не менее, чем в 80 миллионов евро.

Таким образом, "Реал" может переключиться на вариант с хавбеком ПСЖ Адриеном Рабьо.

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