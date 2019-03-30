"Ювентус" ответил "Роме" на предложение обменять Игуаина на Джеко

"Рома" предложила "Ювентусу" совершить обмен нападающими во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" готовы отдать "старой синьоре" Эдина Джеко, если в обратном направлении проследует Гонсало Игуаин, который сейчас на правах аренды выступает за "Челси".

Однако туринский клуб дал понять, что не заинтересован в такой сделке. При этом "бьянконери" предложили другие варианты - обменять Игуаина на Николу Дзаньоло или Костаса Маноласа.

Ранее утверждалось, что "Рома" включилась в борьбу за аргентинского бомбардира с прицелом на то, что по окончании сезона команду возглавит Маурицио Сарри.

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