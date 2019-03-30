"Ювентус" ответил "Роме" на предложение обменять Игуаина на Джеко
"Рома" предложила "Ювентусу" совершить обмен нападающими во время летнего трансферного окна, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "волки" готовы отдать "старой синьоре" Эдина Джеко, если в обратном направлении проследует Гонсало Игуаин, который сейчас на правах аренды выступает за "Челси".
Однако туринский клуб дал понять, что не заинтересован в такой сделке. При этом "бьянконери" предложили другие варианты - обменять Игуаина на Николу Дзаньоло или Костаса Маноласа.
Ранее утверждалось, что "Рома" включилась в борьбу за аргентинского бомбардира с прицелом на то, что по окончании сезона команду возглавит Маурицио Сарри.
Не пропустите: "Ювентус" определился со стоимостью Пьянича. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
Семь основных игроков "Реала" пропустят матч с "Уэской"
-
Дубль Адриано принёс "Спартаку" гостевую победу над "Ахматом"
-
"Барселона" - "Эспаньол": видеотрансляция каталонского дерби
-
"Манчестер Сити" взял верх над "Фулхэмом" и возглавил турнирную таблицу АПЛ
Лента новостей
-
Месси вышел на второе место по числу матчей за "Барселону"
-
Кононов прокомментировал победу над "Ахматом"
-
Дортмундская "Боруссия" вырвала победу над "Вольфсбургом", "Бавария" потеряла очки и другие результаты 27-го тура Бундеслиги
-
"Челси" отказал "Милану" в скидке на Бакайоко
-
"Удинезе" разобрался с "Дженоа" в 29-м туре Серии А (видео голов)
-
Семь основных игроков "Реала" пропустят матч с "Уэской"
-
Дубль Адриано принёс "Спартаку" гостевую победу над "Ахматом"
-
"Барселона" - "Эспаньол": видеотрансляция каталонского дерби
-
"Хетафе" – "Леганес" - 0:2 (видеообзор матча)
-
"Ювентус" ответил "Роме" на предложение обменять Игуаина на Джеко
-
Будущее Крооса в "Реале" под вопросом
-
Сёмин: "Локомотив" до последнего будет бороться за чемпионство"
-
"Манчестер Сити" взял верх над "Фулхэмом" и возглавил турнирную таблицу АПЛ
-
"Ливерпуль" готов летом расстаться с основным защитником
-
"Леганес" сенсационно выиграл у "Хетафе" (видео голов)
-
Батистута встал на защиту Игуаина
-
Два топ-клуба АПЛ поборются за Коутиньо
-
Зидан: "Мне очень нравится Погба"
-
"Локомотив" благодаря голу с пенальти минимально обыграл "Динамо"
-
2
Платини назвал главного фаворита Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|29
|33
|13
|Кальяри
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|Удинезе
|28
|28
|16
|СПАЛ
|28
|26
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11