"Ювентус" ответил "Зениту" на пост о ничьей с "Челси"

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"Ювентус" ответил "Зениту" на пост о ничьей с "Челси"

Фото твиттер "Зенита"

"Зенит" и "Ювентус" обменялись публикациями в твиттере после матчей 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что россияне вырвали ничью с "Челси" (3:3), сравняв счёт на 94-й минуте, а итальянцы минимально победили "Мальме" (1:0).

Благодаря тому, что "синие" потеряли очки в Санкт-Петербурге, "старая синьора" финишировала на первом месте в группе.

"Пожалуйста, "Ювентус", - написала пресс-служба "Зенита", на что туринцы ответили гиф-картинкой с актёром Леонардо Ди Каприо.

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