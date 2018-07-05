"Ювентус" ожидает итогов переговоров агента Роналду с "Реалом"

Туринский "Ювентус" ожидает итогов переговоров агента форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду Жорже Мендеша с клубом своего клиента.

Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, в случае, если станет известно об окончательном разломе в отношениях "сливочных" и их ведущего бомбардира, "старая синьора" будет готова начать переговоры по трансферу португальца.

Напомним, Роналду может остаться в "Реале". | soccernews.ru