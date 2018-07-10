"Ювентус" озвучил финансовую сторону трансфера Роналду

Туринский "Ювентус" озвучил финансовую сторону трансфера ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, покупка пятикратного обладателя "Золотого мяча" обойдется "старой синьоре" в 112 миллионов евро. При этом 12 миллионов евро из этой суммы будут выплачены чемпионом Италии в течение ближайших двух лет. Контракт с португальцем "Юве" подпишет сроком до лета 2022-го года.

Напомним, Дибала уже поприветствовал Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru