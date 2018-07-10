"Ювентус" озвучил финансовую сторону трансфера Роналду

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

"Ювентус" озвучил финансовую сторону трансфера РоналдуТуринский "Ювентус" озвучил финансовую сторону трансфера ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Так, покупка пятикратного обладателя "Золотого мяча" обойдется "старой синьоре" в 112 миллионов евро. При этом 12 миллионов евро из этой суммы будут выплачены чемпионом Италии в течение ближайших двух лет. Контракт с португальцем "Юве" подпишет сроком до лета 2022-го года.

Напомним, Дибала уже поприветствовал Роналду в "Ювентусе". | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Двадцать седьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов