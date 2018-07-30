"Ювентус" озвучил "Милану" стоимость Игуаина

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"Ювентус" озвучил "Милану" стоимость Игуаина

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин может продолжить карьеру в "Милане".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, трансфер аргентинца обойдется "россонери" в 38 миллионов евро. В случае аренды игрока, "Милану" придется заплатить 18 миллионов евро.

Напомним, что в "Милан" также может перебраться Леонардо Бонуччи.

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