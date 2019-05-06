"Ювентус" озвучил "МЮ" и "Баварии" стоимость Дибалы

Туринский "Ювентус" определился со стоимостью своего нападающего Пауло Дибалы, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" готова продать звёздного аргентинца за 100 миллионов евро.

В услугах футболиста заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Бавария", но эти клубы не намерены платить за него такие деньги.

В текущем сезоне 25-летний Дибала сыграл за "Ювентус" 39 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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