"Ювентус" озвучил "Ньюкаслу" цену на Рабьо

Фото инстаграм Адриана Рабьо

Стали известны детали переговоров между "Ювентусом" и "Ньюкаслом" по поводу возможного трансфера полузащитника Адриана Рабьо.

По информации Daily Mail, итальянский клуб готов продать 26-летнего футболиста за 15 миллионов евро.

"Старая синьора" может отпустить француза уже в январе, чтобы побыстрее сократить зарплатный фонд.

В текущем сезоне Рабьо сыграл за "Ювентус" 11 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Роме" предложили услуги Рэмзи. | http://soccernews.ru