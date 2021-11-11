"Ювентус" озвучил "Ньюкаслу" цену на Рабьо

Теги ювентусньюкасл юнайтедадриан рабьотрансферы

"Ювентус" озвучил "Ньюкаслу" цену на Рабьо

Фото инстаграм Адриана Рабьо

Стали известны детали переговоров между "Ювентусом" и "Ньюкаслом" по поводу возможного трансфера полузащитника Адриана Рабьо.

По информации Daily Mail, итальянский клуб готов продать 26-летнего футболиста за 15 миллионов евро. 

"Старая синьора" может отпустить француза уже в январе, чтобы побыстрее сократить зарплатный фонд.

В текущем сезоне Рабьо сыграл за "Ювентус" 11 матчей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Роме" предложили услуги Рэмзи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм"

Конте потребовал возвращения Бэйла в "Тоттенхэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов