"Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А

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"Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома проэкзаменирует "Парму".

"Старая синьора" полна желания реабилитироваться за позорный вылет из Кубка Италии, поэтому "крестоносцам" в Турине будет очень непросто. Хотя возможно подопечные Роберто Д′Аверсы воспользуются кадровыми проблемами лидера первенства (травмы Кьеллини, Бонуччи и Манджукича) и одержат сенсационную победу? Давайте смотреть вместе.

Матч пройдёт в субботу, 2 февраля, на стадионе "Альянц Стэдиум". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.  

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