"Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А
В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Ювентус" дома проэкзаменирует "Парму".
"Старая синьора" полна желания реабилитироваться за позорный вылет из Кубка Италии, поэтому "крестоносцам" в Турине будет очень непросто. Хотя возможно подопечные Роберто Д′Аверсы воспользуются кадровыми проблемами лидера первенства (травмы Кьеллини, Бонуччи и Манджукича) и одержат сенсационную победу? Давайте смотреть вместе.
Матч пройдёт в субботу, 2 февраля, на стадионе "Альянц Стэдиум". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер Милан
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|15
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8