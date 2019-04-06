"Ювентус" переиграл "Милан" в матче 31-го тура Серии А
"Ювентус" обыграл "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.
В составе победителей голами отметились Пауло Дибала и Мойзе Кин.
"Ювентус" - "Милан" - 2:1
Голы: Пионтек, 39 - 0:1, Дибала, 60 (пенальти) - 1:1, Кин, 84 - 2:1.
"Ювентус": Шченсны, Ругани, Бонуччи, Де Шильо, Алекс Сандро, Бентанкур, Спинаццола (Пьянич, 61), Джан (Хедира, 25), Бернардески, Манджукич, Дибала (Кин, 66).
"Милан": Рейна, Калабрия (Кутроне, 84), Романьоли, Мусаккьо, Родригес, Кессиэ, Чалханоглу, Борини, Бакайоко, Сусо (Кастильехо, 76), Пионтек.
"Ювентус" с 84 баллами занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Серии А. "Милан" расположился на 4 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|30
|81
|2
|Наполи
|30
|63
|3
|Интер Милан
|30
|56
|4
|Милан
|30
|52
|5
|Аталанта
|30
|51
|6
|Торино
|31
|49
|7
|Лацио
|29
|48
|8
|Рома
|30
|48
|9
|Сампдория
|30
|45
|10
|Фиорентина
|30
|39
|11
|Сассуоло
|30
|35
|12
|Парма
|31
|34
|13
|Дженоа
|30
|33
|14
|Кальяри
|30
|33
|15
|СПАЛ
|30
|32
|16
|Удинезе
|29
|29
|17
|Эмполи
|30
|28
|18
|Болонья
|30
|27
|19
|Фрозиноне
|30
|20
|20
|Кьево
|30
|11