"Ювентус" переиграл "Милан" в матче 31-го тура Серии А

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"Ювентус" переиграл "Милан" в матче 31-го тура Серии А

"Ювентус" обыграл "Милан" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии.

В составе победителей голами отметились Пауло Дибала и Мойзе Кин.

"Ювентус" - "Милан" - 2:1

 Голы: Пионтек, 39 - 0:1, Дибала, 60 (пенальти) - 1:1, Кин, 84 - 2:1.

"Ювентус": Шченсны, Ругани, Бонуччи, Де Шильо, Алекс Сандро, Бентанкур, Спинаццола (Пьянич, 61), Джан (Хедира, 25), Бернардески, Манджукич, Дибала (Кин, 66).

"Милан": Рейна, Калабрия (Кутроне, 84), Романьоли, Мусаккьо, Родригес, Кессиэ, Чалханоглу, Борини, Бакайоко, Сусо (Кастильехо, 76), Пионтек.

"Ювентус" с 84 баллами занимает лидирующую позицию в турнирной таблице Серии А. "Милан" расположился на 4 позиции. 

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