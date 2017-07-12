"Ювентус" переключился на Канселу

"Ювентус" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Валенсии" Жоау Канселу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб принял решение приобрести футболиста, так как не сумел согласовать трансфер защитника "Реала" Данило, который, скорее всего, перейдет в "Челси". Напомним, что "Юве" ищет замену бразильцу Дани Алвесу.

"Ювентус" готов заплатить за 23-летнего Канселу 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игроком также интересуются "Барселона" и "Интер".

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