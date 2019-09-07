"Ювентус" перевел Пьяцу в дубль
Вингер "Ювентуса" Марко Пьяца был переведен во вторую команды.
Как сообщает Juvenews, это связано с проблемами игрока с коленом. Скорее всего, 24-летний хорват не появиться на поле до конца текущего года.
"Ювентус" приобрел Пьяцу в 2016 году. За туринский клуб он провел 20 матчей и забил один гол.
В прошлом сезоне Пьяца на правах аренды выступал за "Фиорентину", а сезон 2017/18 провел в "Шальке".
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