"Ювентус" перевел Пьяцу в дубль

Вингер "Ювентуса" Марко Пьяца был переведен во вторую команды.

Как сообщает Juvenews, это связано с проблемами игрока с коленом. Скорее всего, 24-летний хорват не появиться на поле до конца текущего года.

"Ювентус" приобрел Пьяцу в 2016 году. За туринский клуб он провел 20 матчей и забил один гол.

В прошлом сезоне Пьяца на правах аренды выступал за "Фиорентину", а сезон 2017/18 провел в "Шальке".

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