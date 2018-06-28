"Ювентус" планирует определиться с будущим Игуаина после Чемпионата Мира

Туринский "Ювентус" планирует определиться с будущим своего форварда Гонсало Игуаина уже по окончанию Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям Sky Sports, "старая синьора" планирует дождаться завершения главного турнира четырехлетия прежде чем рассматривать потенциальные предложения по 30-летнему нападающему. Тогда же чемпион Италии будет готов и назвать цену на аргентинца.

В завершившемся сезоне Игуаин забил 23 мяча и сделал 8 результативных передач в 50 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Ювентус" рассматривает три кандидатуры на усиление своей атаки. | soccernews.ru