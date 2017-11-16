"Ювентус" планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Ювентус" планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"Туринский "Ювентус" нацелился на полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцку, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "старая сеньора" планирует перехватить 22-летнего хавбека "кобальтовых" у каталонской "Барселоны" и английского "Ливерпуля", которые до последнего времени назывались главными претендентами на футболиста. Сообщается, что итальянский гранд уже начал вести работу в этом направлении.

Напомним, "Ювентус" хочет арендовать хавбека "Реала". | soccernews.ru

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