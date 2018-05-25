"Ювентус" планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Ювентус" планирует перехватить трансферную цель "Барселоны"

Защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт попал в сферу интересов "Ювентуса".

Как сообщает Calciomercato, "старая синьора" готова предложить голландскому клубу за игрока 50 миллионов евро. Туринцы рассматривают Де Лигта в качестве замены для Мехди Бенатии, который летом, скорее всего, покинет клуб.

Ранее сообщалось, что на Де Лигта также претендует каталонская "Барселона".

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