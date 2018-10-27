"Ювентус" планирует подписать двух восходящих звезд футбола

"Ювентус" интересуется двумя талантливыми футболистами.

Как сообщает Caughtoffside, речь идет о защитнике "Аякса" Маттейсе де Лигте и хавбеке дортмундской "Боруссии" Кристиане Пулишиче. Обоих футболистов считают одними из самых перспективных игроков в Европе.

В текущем сезоне де Лигт провел 16 матчей, забил два гола и отдал один ассист.

На счету Пулишича в этом сезоне два гола и две результативные передачи в 8 играх.

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