"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду

Туринский "Ювентус" намерен подписать защитника Брайана Рейнолдса. Игрок выступает за клуб "Далласа" из МЛС.

По информации журналиста Николо Скира, стороны уже договорились.



"Старая синьора" заплатит за американца 8,5 млн евро и сразу отдаст в аренду "Кальяри" до конца текущего сезона.

Контракт с талантом планируют подписать на 5 лет.