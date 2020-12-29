"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду

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"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в арендуТуринский "Ювентус" намерен подписать защитника Брайана Рейнолдса. Игрок выступает за клуб "Далласа" из МЛС.

По информации журналиста Николо Скира, стороны уже договорились.

"Старая синьора" заплатит за американца 8,5 млн евро и сразу отдаст в аренду "Кальяри" до конца текущего сезона.

Контракт с талантом планируют подписать на 5 лет.

В 2020 году защитник провел в МЛС 19 матчей и отдал 3 голевые передачи.

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