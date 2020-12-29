"Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду
Туринский "Ювентус" намерен подписать защитника Брайана Рейнолдса. Игрок выступает за клуб "Далласа" из МЛС.
По информации журналиста Николо Скира, стороны уже договорились.
"Старая синьора" заплатит за американца 8,5 млн евро и сразу отдаст в аренду "Кальяри" до конца текущего сезона.
Контракт с талантом планируют подписать на 5 лет.
В 2020 году защитник провел в МЛС 19 матчей и отдал 3 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17